Головний архітектор міста Одеси пішов у відставку

16:50, 06 березня 2013
Суспільство
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Мер Одеси Олексій Костусєв прийняв відставку головного архітектора Одеси – начальника управління архітектори і містобудування Одеської міськради Миколи Базана.

Микола Базан / Фото: www.odessa.ua

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження О.Костусєва опубліковане сьогодні на офіційному сайті міста Одеси.

Згідно з розпорядженням, М.Базан звільнився за власним бажанням 1 березня .

З 4 березня обов'язки начальника управління архітектури і містобудування міськради покладено на Володимира Колокольникова - першого заступника начальника цього управління.

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