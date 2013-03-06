Головний архітектор міста Одеси пішов у відставку
16:50, 06 березня 2013Суспільство
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Мер Одеси Олексій Костусєв прийняв відставку головного архітектора Одеси – начальника управління архітектори і містобудування Одеської міськради Миколи Базана.
Микола Базан звільнився / Фото: www.odessa.ua
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження О.Костусєва опубліковане сьогодні на офіційному сайті міста Одеси.
Згідно з розпорядженням, М.Базан звільнився за власним бажанням 1 березня .
З 4 березня обов'язки начальника управління архітектури і містобудування міськради покладено на Володимира Колокольникова - першого заступника начальника цього управління.
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