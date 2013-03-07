Відомого актора Андрія Паніна знайшли мертвим

Тіло російського артиста Андрія Паніна, відомого за такими фільмами, як "Водій для Віри", "Каменська", "Весілля", "Сволота", з травмою голови виявлено в квартирі на південному заході Москви, повідомили РІА Новости в прес-службі ГУМВС Росії по Москві. "

У четвер на Балаклавському проспекті, будинок 18, з черепно-мозковою травмою виявлено тіло Андрія Паніна", - сказав співробітник прес-служби. У свою чергу джерело в правоохоронних органах повідомило, що протягом чотирьох днів з артистом не могли зв'язатися близькі, а в четвер знайомий Паніна приїхав до нього додому і виявив у квартирі його тіло з травмою голови.