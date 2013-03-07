Ведучій Нового каналу Ользі Фреймут під час бійки вивихнули руку

Про це з посиланням на прес-службу телеканалу повідомляє Телекритика..

Члени знімальної групи програми "Ревізор" отримали ушкодження спини, рук і голови після перевірки пабу «Корида» в Івано-Франківську.

Жителі міста характеризували його як найгірше місце Івано-Франківська за всіма показниками - і Новий канал направив до «Кориди» журналістів для зйомок чергового сюжету.

Через 10 хвилин з початку зйомки в пабі з'явився невідомий чоловік, який почав кричати: «Що це ви тут робите?» Після цього він почав активно виштовхувати ведучу Ольгу Фреймут і знімальну групу з кухні пабу.

Пізніше він вимкнув світло і затіяв бійку. За свідченням журналістів Нового каналу, чоловік так розлютився, що махав кулаками без розбору, деякі його удари дістались і відвідувачам «Кориди».

«Як тільки він увійшов, я зрозуміла, що потрібно переміститися з кухні в зал. Адже навкруги ножі, - розповіла ведуча Ольга Фреймут. - Обернулася і побачила перелякані очі нашого адміністратора Ані Пагави. Вона кричала: «Оля!! Оля!! ». Напевно, до кінця життя не забуду її погляд. Якби не команда, мене б побили сильніше. А так тільки вивихнули руку і вдарили в плече. Шеф-редактор проекту Ганна Рідота практично закрила мене собою. Удари дісталися їй і хлопцям зі знімальної групи. Такого зі мною ще не траплялося».

Наразі команда «Ревізора» повідомила, що подала заяву в місцеве відділення міліції.