«Укрзалізниця» обере постачальника стрілочних переводів протягом 30 днів

Як повідомили УНІАН в «Укралізниці», 7 березня відбулося розкриття конкурсних пропозицій учасників торгів, які проводить державне підприємство «Укрзалізничпостач», на закупівлю стрілочних переводів та запасних частин до них.

«Комітет з конкурсних торгів відповідно до закону протягом 30 днів проведе об'єктивну оцінку пропозицій конкурсних торгів, після чого відбудеться акцепт і визначення переможця конкурсних торгів», – повідомляє «Укрзалізниця».

Конкурсні пропозиції подали 4 учасники, в тому числі вітчизняні виробники ВАТ «Дніпропетровський стрілочний завод», ТОВ «Керченський стрілочний завод».

«Будь-які заяви про обрання переможця на етапі розкриття конкурсних пропозицій учасників торгів не відповідають дійсності і є передчасними, оскільки переможець торгів буде визначений у встановлений законом строк. Відповідно до закону, переможцем буде визначений учасник, який відповідає вимогам документації конкурсних торгів та пропозиція якого, за результатами оцінки, буде визнана найбільш економічно вигідною», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» дотримується принципів відкритості, прозорості та неупередженого ставлення до учасників конкурсних торгів та діє у відповідності до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI, основними принципами якої є добросовісна конкуренція серед учасників, їх недискримінація, максимальна економія та ефективність і т.п», – заявляє «Укрзалізниця».

Довідка УНІАН. Закупівлю товарів, робіт і послуг для залізничної галузі здійснює спеціально уповноважене державне підприємство «Укрзалізничпостач» на конкурсній основі відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI.

З початку 2013 року держпідприємство «Укрзалізничпостач» провело 90 конкурсних торгів.

ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» виробляє елементи верхньої будови колії, зокрема, стрілочні переводи для швидкісних і високошвидкісних магістральниx шляхів зі швидкістю проходження пасажирських поїздів до 200 км/год.

ТОВ «Керченський стрілочний завод» – підприємство з повним виробничим циклом, що спеціалізується на випуску сучасних конструкцій верхньої будови колії (стрілочні переводи) і ливарної продукції (в тому числі вагонне лиття).