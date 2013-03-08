У Менському зоопарку прокинулися бурі ведмеді

Як повідомила УНІАН директор зоопарку Зінаїда Максименко, дві самки бурих ведмедів заснули лише перед новим роком і прокинулися на початку березня, що десь на два тижні раніше, ніж зазвичай. А чотири самці взагалі не засинали.

За словами директора, можливо, така ситуація пов'язана із недостатнім харчуванням тварин. Самки прокинулися, зважаючи на закінчення запасів в організмі.

"Кілька місяців зоопарк мав проблеми з фінансуванням, тому тварини харчувалися обмежено, але зараз проблеми всі вирішено і їжі для тварин удосталь", - сказала вона, додавши, що раціон тварин відповідає їхнім потребам.

З.Максименко нагадала, що цієї осені бурі ведмеді та скунси тривалий час не впадали у сплячку, що фахівці пояснювали теплою осінню, а також раціоном харчування, у якому переважала картопля.

Зазвичай ці тварини залягають у сплячку наприкінці жовтня та прокидаються наприкінці березня наступного року.

Зараз у Менському зоопарку чекають на поповнення – кілька тварин привезуть із заповідника Асканія-Нова, а ще розпочинається період появи дитинчат у тварин. Зокрема, за місяць мають народитися левенята.

Довідка УНІАН: Менський зоопарк – єдиний в Україні, що розташований у райцентрі, заснований наприкінці 70-х років минулого століття місцевим ентузіастом Геннадієм Полосьмаком. У 1983 р. Менському зоопарку надано статус зоологічного парку загальнодержавного значення. На сьогодні на площі понад три гектари у зоопарку утримується майже 900 тварин (земноводні, плазуни, риби, птахи та ссавці). Представлено близько 100 видів тваринного світу, окремі з яких занесені до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги. Щороку зоопарк відвідають до 50 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, станом на середину листопада, 6 бурих ведмедів та 4 скунси, які живуть у Менському зоопарку, не впали в зимову сплячку. Директор Менського зоопарку Зінаїда Максименко тоді припустила, що на "бадьорий" стан тварин можуть впливати і зміни в їхньому харчуванні, адже через затримки з фінансуванням через казначейство, що мають місце, у раціоні мешканців зоопарку переважала картопля.