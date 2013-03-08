Власник ЛАЗу: найбільший боржник у нас - це Львів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кременчуці повідомив власник підприємства Ігор Чуркін.

«ЛАЗ планує запустити конвейр з 20 березня», - сказав І.Чуркін.

Він зазначив, що Львівський автобусний завод зупинив виробництво у середині лютого, оскільки деякі покупці не сплатили контракти.

За словами І.Чуркіна, покупці заборгували підприємству близько 170 млн грн за поставлену продукцію.

«Найбільший боржник у нас це Львів. Він нам не платить вже три роки. Ми виграли у них всі суди, і зараз у них забиратимемо наші машини. Їх борг близько 35 млн грн», - сказав І.Чуркін.

Як відомо, Львів відмовляється сплатити заборгованість за поставлені автобуси, звинувачуючи ЛАЗ у поставках неякісної продукції. Також влада Львова стверджує, що завод винен Львову за комунальні послуги не менше за суму боргу міста підприємству.

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Як повідомляв УНІАН, 28 лютого депутати Львівської міської ради звернулися до керівництва держави з проханням про повернення Львівського автобусного заводу (ЛАЗ) у державну власність, щоб врятувати завод від банкрутства.

На депутатському зверненні наполягала група акціонерів з числа колишніх працівників заводу, які стверджували, що новий власник заводу фактично знищив високотехнологічне виробництво, а в 2008 році упродовж 8 місяців не виплачував працівникам зарплату.

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Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Львівський автобусний завод" (ЛАЗ) спеціалізується на випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій, а також тролейбусів. Потужність підприємства становить 3 тис. автобусів і тролейбусів на рік.

До складу холдингу входять «Львівські автобусні заводи», «Дніпровський автобусний завод» (м. Дніпродзержинськ), «Миколаївський машинобудівний завод» (м. Миколаїв), торговий дім «Українські комерційні автомобілі», сервісна компанія «Бус-Сервіс», лізингова компанія LAZ Finance.