Завтра в Україні - мокрий сніг

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, йтиме мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, у південній частині дощі, на Закарпатті сильні дощі, в горах з мокрим снігом, у північних областях вночі без опадів, вранці та вдень можливий невеликий сніг.

На дорогах північних та західних областей утримається ожеледиця.

Вітер протягом доби переважатиме північно-східний, у південній частині південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на Чернігівщині та Сумщині 8-13° морозу, у південній частині та на Закарпатті вночі 1-6° тепла; вдень 2-7°тепла, на Закарпатті, Криму та півдні Одещини 8-13° тепла, у північній частині 0-5°морозу.

У Києві та області вночі без опадів, вранці та вдень пройде невеликий сніг. Температура на Київщині вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу. У м. Києві температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.