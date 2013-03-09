В очолюваному Затуліним Інституті країн СНД змінили головного по Україні

Про це УНІАН повідомили в Інституті країн СНД.

«Головне наше завдання максимально проводити дослідження політичної, економічної та іншої ситуації в Україні без нав'язування самим собі стереотипів. Нав'язування стереотипів, перетворення з дослідників на людей, які самі себе агітують, виходячи з власних ідеологічних уявлень, спотворює реальну картину того, що відбувається в сусідній і дуже важливій для нас країні - в Україні», - сказав В.Жарихін.

Він підкреслив, що найголовнішим в його роботі буде неупереджене і об'єктивне вивчення процесів, які відбуваються в Україні.

В.Жарихін повідомив, що така робота Інститутом країн СНД проводиться не лише для керівництва Росії, а й для громадськості.

«Ми свої дослідження не утаємничуємо, а видаємо в ЗМІ і таким чином формуємо уявлення російської громадськості про те, що відбувається в Україні», - сказав експерт.

При цьому він відзначив, що в РФ більшість людей, навіть достатньо політизованих, не стежать за тим, що відбувається в Україні, але при цьому користуються різними дослідженнями, зокрема підготовленими Інститут країн СНД.

«Ми розповідатиме максимально об'єктивно, щоб люди розуміли всю складність і неоднозначність процесів, які проходять в Україні. Багато росіян дуже добре поінформовані про процеси в Росії, але через неінформованість багато хто спрощує сприйняття ситуації в Україні», - сказав В.Жарихін. Він підкреслив, що в Росії часто свої фобії видають за знання, а це може призводити до політичних помилок тих, хто ухвалює рішення, а також може призвести до нав'язування якихось рішень людям, які ухвалюють рішення з боку громадської думки, яка сформувалася на помилкових даних.

Раніше відділ України очолював Кирило Фролов, якого раніше оголошували персоною нон-грата в Україні. Очолює Інститут країн СНД Костянтин Затулін, якого також раніше оголошували персоною нон-грата в Україні.