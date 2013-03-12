Польща восени відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Україною

Польська влада планує восени цього року відкрити на кордоні з Україною новий пункт пропуску "Будомєж-Грушів", котрий стане першим з кінця 2002 року, коли було введено в експлуатацію автомобільний ПП "Смільниця-Кросценко" (Львівська область).

Про це кореспондента УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар Підкарпатського воєводства, на території якого буде відкритий новин пункт пропуску на кордоні з Україною, Малгожата Очошь.

Відповідаючи на запит агентства, вона повідомила, що будівництво ПП "Будомєж-Грушів" (Львівська область), яке розпочалося у травні 2010 року, планується завершити до червня цього року.

М.Очошь зазначила, що терміни введення пункту в експлуатацію залежатимуть від прикордонної служби Польщі, зауваживши, що ще кілька місяців після того триватимуть процедури прийому збудованого об'єкту контрольними будівельними органами.

Вона також зауважила, що вартість будівництва ПП "Будомєж-Грушів" становила 45 млн доларів (за поточним курсом 1 USD = 3,2 PLN), він стане найсучаснішим на східному кордоні Польщі.

У польській прикордонній службі УНІАН повідомили, що через "Будомєж-Грушів", котрий стане сьомим автомобільним пунктом пропуску на кордоні з Україною, щодоби зможе проїжджати близько 3 тисяч автомобілів.

За даними польських прикордонників, найбільшу пропуску спроможність з чинних на кордоні з Україною пунктів пропуску має "Дорохуськ-Ягодин" (Волинська область), через який може проїжджати майже 7 тисяч авто на добу, найменшу - менше 2 тисяч - "Зосін-Устилуг" (Волинська область).

Прес-секретар Люблінського воєводства Каміл Смердель повідомив УНІАН, що в грудні цього року буде завершено будівництво ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною «Угринів – Долгобичув» (Львівська область), спорудження якого розпочалося ще в 2008 році. За його словами, об'єкт вартістю понад 50 млн доларів буде переданий прикордонній службі в березні 2014 року. За даними прикордонників, через цей пункт пропуску щодоби зможуть проїжджати 4 тисячі автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, 2012 року українсько-польський кордон перетнуло 5,5 млн автомобілів, що на 8% більше, ніж роком раніше.

Довідка УНІАН. На польсько-українському кордоні протяжністю близько 540 кілометрів діє 12 пунктів пропуску (по шість автомобільних та залізничних).

Експерти та українські й польські політики неодноразово висловлювались за збільшення кількості прикордонних пунктів пропуску між країнами.

Для порівняння: у Німеччині, яка також має близько 500 км кордон з Польщею, працює 38 пунктів пропуску, з яких 19 - автомобільні.