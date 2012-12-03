МЗС Польщі вважає, що у них візу українським журналістам отримати найлегше

Про це УНІАН повідомили у польському МЗС, відповідаючи на запит агентства.

Водночас у міністерстві не відповіли на запитання, чи є можливим запровадження додаткових пільг при видачі віз працівникам українських мас-медіа, до чого нещодавно закликала Асоціація польських журналістів (Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, SDP).

У МЗС Польщі нагадали, що журналісти отримують шенгенські та польські візи безкоштовно, подають мінімальний пакет документів та можуть отримати візу на 5 років.

"Реалізовані на практиці спрощення для журналістів, які отримують візи у польських консульствах, є найбільш сприятливими для цієї професійної групи серед усіх держав Євросоюзу", - відзначили у МЗС Польщі.

Міністерство зазначило, що не веде окремої статистики, скільки віз щорічно видається працівникам засобів масової інформації.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Асоціація польських журналістів закликала міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського полегшити видачу віз журналістам з України.

У жовтні керівник SDP Кшиштоф Сковронський у ході організованої спільно з Національною спілкою журналістів України конференції заявляв про намір звернутися до МЗС Польщі із закликом взагалі відмінити візи для працівників українських мас-медіа.

Журналісти входять до переліку 14 категорій громадян України, які можуть отримати польську візу безкоштовно. Однак на практиці через чинну систему електронної реєстрації, у якій рідко є доступними місця на подачу документів у найближчі можливі терміни, журналісти нерідко змушені звертатися за польською візою через спеціальні візові центри, які беруть за свої послуги додаткові кошти.

За даними українських дипломатів, до Польщі без віз можуть в'їжджати на короткотривалий термін власники дипломатичних паспортів, а також жителі прикордонних районів (але не далі, ніж на 30 кілометрів від кордону).

Польща торік збільшила видачу віз українцям майже на третину - до 570 тисяч.