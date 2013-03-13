Прокуратура розслідує смерть немовляти в пологовому будинку

Як повідомив УНІАН прокурор Хортицького району Запоріжжя Олексій Воронов, підставою для початку досудового розслідування за ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов'язків медпрацівниками або фармацевтичними співробітниками) стало звернення родичів загиблої дитини.

У зверненні зазначається, що вони вимушені звернутися до прокуратури і міліції, оскільки причиною смерті дитини стали саме дії медиків, які не надали необхідної допомоги 32-річній породіллі, доставленій до пологового будинку «швидкою» у ніч на 5 березня.

«Вагітність протікала добре, дитина билася, проте дочку привезли і кинули: за її словами жодний лікар не підійшов до неї за ніч, хоча вона кликала. Їй і її чоловіку сказали, що пологи почнуть приймати зранку, але вранці серце дитини вже не билося. Ользі довелося народжувати вже мертву дитину. Причиною смерті дитини назвали внутрішньоутробну гіпоксію» - розповів журналістам батько породіллі Валерій Горобець.

Головний лікар пологового будинку № 9 Олена Комарова у розмові з журналістами заявила, що дитина була мертва вже коли породілля привезли до пологового будинку, а лікар, який її приймав, не сказав їй нічого про це, оскільки боявся «непередбаченої реакції».

«Надійшла до нас Ольга 5 березня о 0.35, у неї було діагностовано антенатальну загибель дитини - це загибель дитини до початку пологової діяльності. Але доктор, наскільки я знаю, їй про це не сказав. Вночі реакція у породіллі на цю новину могла б бути непередбаченою, лікар вирішив дочекатися ранку» - заявила О.Комарова.

Родичі загиблої дитини з даними заявами категорично не згодні, і стверджують, що вони суперечать реальності.

«Черговий лікар під час прийому оглянув Ольгу і сказав, що «перейми ще не такі, як треба». Сказав Ользі: йди, відпочивай, лягай спати, а о 8-й годині почнеш народжувати. І мене відправив додому – сказав: «Вам тут чекати немає чого, вона до 8-ї ранку не народить», – розповів чоловік породіллі Олександр Солоп.

Співробітники Хортицького райвідділу міліції, куди райпрокуратура направила матеріали для проведення досудового розслідування, продовжують опитування медиків, свідків події і родичів загиблої дитини.

За словами прокурора Хортицького району, службову перевірку за фактом того, що сталося, проводить також управління охорони здоров'я м. Запоріжжя.