Міндоходів підтримує обмеження розрахунків готівкою

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко під час «круглого столу» в Києві.

«Це необхідно зробити, це крок, який є загальноєвропейським трендом і системним кроком. Сьогодні йде обговорення цього питання, і я підтримую цю ініціативу. Це буде позитивно для підвищення податкової культури в країні», - сказав О.Клименко.

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Як повідомляв УНІАН, проект постанови про встановлення граничної суми готівкового розрахунку оприлюднено на офіційному сайті НБУ для громадського обговорення, яке триватиме до 8 квітня. Проект передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися в готівковій формі, а також обмеження граничної суми здійснення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн.