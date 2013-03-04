Кабмін: Обмеження на розрахунки готівкою не торкнуться пересічних українців

Це питання буде врегульоване нормативними документами Національного банку і Кабінету міністрів і не потребує внесення змін до законодавства Верховною Радою.

Попередньо обговорюється, що граничний розмір розрахунків готівкою складе 150 тис. грн. Про це повідомив перший віце-прем'єр Сергій Арбузов.

«Ми хочемо ввести обмеження за розрахунками готівкою. Звичайних людей це обмеження не торкнеться. А ті, хто може дозволити собі витратити такі гроші, хай заплатить податки, розраховуючись безналом. Національний банк і уряд підготують постанову, а банки будуть контролювати. Законів ніяких не треба, ми це зробимо за один день », - сказав Арбузов.

Він уточнив, що введення обмежень на готівкові розрахунки дозволить не тільки скоротити обсяги тіньового сектору економіки, але і більш ефективно контролювати доходи і витрати найбільш заможних українців: "У податковій декларації це все буде відбито: квартири, машини, предмети розкоші».