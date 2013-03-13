Експерт: 10 банків України через п'ять років матимуть 80% активів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова наглядової ради «Першого українського міжнародного банку» Ілля Архипов під час конференції «Банківські M&A: посібник для власника» (проект «Forbes Conferences»).

За словах І.Архипова, концентрація в банківському бізнесі на нездорово низькому рівні, тому будуть нові придбання банків, а Національний банк стимулюватиме процеси консолідації в галузі. На думку банкіра, потенціал для зростання банківської системи є, але він не очевидний, особливо в корпоративному бізнесі, оскільки галузь була «перекредитована».

Щодо скорочення присутності іноземних банків на ринку України експерт заявив: «Те, що без західних технологій сектор не розвиватиметься – це міф. Національні банки більш просунуті, ніж західні. Західні – більш консервативні, у них складніше впроваджуються новації, тоді як місцеві банки не пов'язані міжнародними політиками. Отже загрози в консолідації та відході західних гравців немає».

Банкір також зазначив, що масштаби банку мають значення, але в процесі злиття розмір не має бути самоціллю, оскільки потрібно враховувати якість активів і ресурсної бази банку, що придбавається.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного банку, в 2012 році лідерами з приросту активів стали «Ощадбанк», «Укрексімбанк» і «ПриватБанк». Загальний обсяг активів банків за 2012 рік зріс на 5%, або на 56 млрд грн - до 1,3 трлн грн.