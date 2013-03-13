У Чернігівській області в ДТП загинуло троє іноземців
08:56, 13 березня 2013Суспільство
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Два громадянина Молдови і один росіянин загинули в ДТП, повідомляє в середу українська державна служба з надзвичайних ситуацій.
Аварія сталася рано вранці / Фото: Вінницька ДСНС
Аварія сталася рано вранці в середу в Ніжинському районі Чернігівської області, повідомляють РІА Новости.
"Водій легкового автомобіля Volkswagen Caddy не обрав безпечну дистанцію та допустив зіткнення з напівпричепом молоковоза DAF. Внаслідок події загинули три людини: двоє громадян Молдови та один громадянин Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Проводиться розслідування.
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