У Чернігівській області в ДТП загинуло троє іноземців

Аварія сталася рано вранці в середу в Ніжинському районі Чернігівської області, повідомляють РІА Новости.

"Водій легкового автомобіля Volkswagen Caddy не обрав безпечну дистанцію та допустив зіткнення з напівпричепом молоковоза DAF. Внаслідок події загинули три людини: двоє громадян Молдови та один громадянин Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Проводиться розслідування.