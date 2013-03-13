Підтримка гривні у лютому обійшлася Нацбанку в $ 220 мільйонів

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

У регулятора повідомили, що в лютому НБУ продав на міжбанку на 223,3 млн доларів більше, ніж придбав. За даними НБУ, продаж валюти банком у лютому 2013 року зріс до 586,7 млн доларів.

Як повідомлялося, в грудні 2012 року президент Віктор Янукович заявив, що зміна рушіїв економрозвитку потребуватиме жорсткого контролю валютного ринку з метою уникнення спекуляцій, пише Українська правда.

Нещодавно заступник голови НБУ Віра Ричаківська заявила, що НБУ вирішив розширити безготівкові розрахунки для комфорту людей.

Нагадаємо, 4 березня 2013 року Нацбанк повідомив, що ініціює встановлення граничної суми готівкового розрахунку у розмірі 150 тисяч гривень.