Підтримка гривні у лютому обійшлася Нацбанку в $ 220 мільйонів
10:29, 13 березня 2013Суспільство
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В лютому 2013 року Нацбанк витратив на підтримку гривні більше 220 млн доларів.
НБУ продав на міжбанку на 223,3 млн доларів більше, ніж придбав
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
У регулятора повідомили, що в лютому НБУ продав на міжбанку на 223,3 млн доларів більше, ніж придбав. За даними НБУ, продаж валюти банком у лютому 2013 року зріс до 586,7 млн доларів.
Як повідомлялося, в грудні 2012 року президент Віктор Янукович заявив, що зміна рушіїв економрозвитку потребуватиме жорсткого контролю валютного ринку з метою уникнення спекуляцій, пише Українська правда.
Нещодавно заступник голови НБУ Віра Ричаківська заявила, що НБУ вирішив розширити безготівкові розрахунки для комфорту людей.
Нагадаємо, 4 березня 2013 року Нацбанк повідомив, що ініціює встановлення граничної суми готівкового розрахунку у розмірі 150 тисяч гривень.
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