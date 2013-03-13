На Черкащині під залізничною колією знайшли мінометну міну

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Черкаській області, міну знайшли під час розчищення лісосмуги, яке проводили працівники залізниці. На вилучення та знешкодження мінометної міни калібром 81 мм виїздили фахівці аварійно-рятувального загону спецпризначення.

Всього з початку року в Черкаській області виявлено та знищено 11 різноманітних боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.