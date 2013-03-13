Губернатори сподіваються, що держпрограма залучить інвесторів в регіони

«Важливим кроком програми має стати модернізація процесу виробництва та впровадження новітніх технологій на промислових підприємствах регіону. Наприклад, на черкаських спиртзаводах, продукція яких сьогодні не затребувана в повному обсязі, при незначній реконструкції з'явиться можливість виробляти біоетанол. Крім того, в області з'являться умови для розвитку автомобілебудування, що має активізувати роботу автомобільного заводу «Богдан»», - сказав Тулуб.

Як повідомляє РБК-Україна, він зазначив, що в області вже зроблено перші кроки на шляху до втілення програми в життя. «Перш за все, зроблено кроки до створення сприятливих умов для місцевих виробників, які не повинні відчувати тиску з боку імпорту. Зокрема це стосується фермерських господарств, виробників сільгосппродукції та переробної галузі, яким раніше не приділялася належна увага. Нова програма дозволить отримати відповідну державну підтримку в цих областях», - підкреслив глава Черкаської ОДА.



З цим згоден Андрій Шишацький. «Сьогодні для поліпшення економічної ситуації ми повинні робити ставку на розвиток внутрішнього ринку. Для вирішення цього стратегічного завдання в області розроблені та надані в Кабмін пропозиції щодо збільшення споживання металопродукції вітчизняних виробників до 1 млн тонн. І дуже важливо, що наші пропозиції знайшли відображення в Держпрограмі активізації економічного розвитку. Це, перш за все, оновлення парку вантажних залізничних вагонів, реконструкція залізничного полотна, модернізація газотранспортної системи, оновлення і ремонт мереж водопостачання та водовідведення, заміна ліній електропередач і т.д.», - підкреслив глава Донецької ОДА.



Він звернув увагу на те, що, крім промисловості, перспективи партнерських відносин з іноземними інвесторами лежать також в агропромисловому комплексі. «Потенціал сільського господарства у нас достатньо високий. І, перш за все, головним пріоритетом у цій сфері є переробка сільгосппродукції і виробництво продуктів харчування на території області», - сказав Шишацький.