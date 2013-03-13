Губернатори сподіваються, що держпрограма залучить інвесторів в регіони

12:17, 13 березня 2013
Суспільство
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Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-14 рр активізує промисловий потенціал регіонів, впевнені глави Донецької та Черкаської ОДА Андрій Шишацький і Сергій Тулуб.

Регіони очікують інвестиційного ефекту від програми

«Важливим кроком програми має стати модернізація процесу виробництва та впровадження новітніх технологій на промислових підприємствах регіону. Наприклад, на черкаських спиртзаводах, продукція яких сьогодні не затребувана в повному обсязі, при незначній реконструкції з'явиться можливість виробляти біоетанол. Крім того, в області з'являться умови для розвитку автомобілебудування, що має активізувати роботу автомобільного заводу «Богдан»», - сказав Тулуб.

Як повідомляє РБК-Україна, він зазначив, що в області вже зроблено перші кроки на шляху до втілення програми в життя. «Перш за все, зроблено кроки до створення сприятливих умов для місцевих виробників, які не повинні відчувати тиску з боку імпорту. Зокрема це стосується фермерських господарств, виробників сільгосппродукції та переробної галузі, яким раніше не приділялася належна увага. Нова програма дозволить отримати відповідну державну підтримку в цих областях», - підкреслив глава Черкаської ОДА.

З цим згоден Андрій Шишацький. «Сьогодні для поліпшення економічної ситуації ми повинні робити ставку на розвиток внутрішнього ринку. Для вирішення цього стратегічного завдання в області розроблені та надані в Кабмін пропозиції щодо збільшення споживання металопродукції вітчизняних виробників до 1 млн тонн. І дуже важливо, що наші пропозиції знайшли відображення в Держпрограмі активізації економічного розвитку. Це, перш за все, оновлення парку вантажних залізничних вагонів, реконструкція залізничного полотна, модернізація газотранспортної системи, оновлення і ремонт мереж водопостачання та водовідведення, заміна ліній електропередач і т.д.», - підкреслив глава Донецької ОДА.

Він звернув увагу на те, що, крім промисловості, перспективи партнерських відносин з іноземними інвесторами лежать також в агропромисловому комплексі. «Потенціал сільського господарства у нас достатньо високий. І, перш за все, головним пріоритетом у цій сфері є переробка сільгосппродукції і виробництво продуктів харчування на території області», - сказав Шишацький.

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