На Черкащині чоловіка посадили за незаконну рибаловлю

У Черкаській області Канівський міськрайонний суд цього тижня своїм вироком по кримінальному провадженню позбавив чоловіка волі на 7 місяців за незаконну риболовлю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Дніпровської екологічної прокуратури, засуджений ловив рибу “павуком” у Кременчуцькому водосховищі. Сума збитків, завданих рибному господарству, становить 2720 грн. Знаряддя, засоби незаконного промислу та весь улов у чоловіка конфіскували. Рибалку-браконьєра засудили за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним добувним промислом) ККУ.

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