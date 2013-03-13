Експерт прогнозує, що українські автомобілебудівники отримають додаткові замовлення

«Держава в рамках даної програми прогнозує зростання машинобудування в найближчі два роки на 10%. Українські автомобілебудівники можуть очікувати додаткових замовлень на автобуси, тролейбуси і трамваї у рамках програми заміщення імпорту та програми «Шкільний Автобус», - прогнозує експерт.

У зв'язку з цим, за його словами, ряд вітчизняних машинобудівних компаній може виграти від держпрограми.

«Наприклад, що стосується програми заміщення імпорту, муніципалітети будуть зобов'язані купувати транспорт з локалізацією виробництва як мінімум 80%, що робить той самий «Богдан Моторс» найбільш ймовірним постачальником», - переконаний експерт.

Раніше перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов серед запланованих до реалізації проектів в рамках держпрограми активізації економіки зазначив транспортні проекти, зокрема, залізничний та міський транспорт.

Нагадаємо, що в рамках держпрограми активізації економіки прогнозується зростання індексу машинобудівної продукції на 9% в 2014 році, збільшення обсягів виробництва вітчизняних легкових автомобілів до 121 тис. шт. в 2014 році, збільшення обсягів експортованої продукції сільгоспмашинобудування на 20% в 2014 році.

Також документом передбачено забезпечення розвитку мережі залізничної інфраструктури, оновлення рухомого складу транспорту (залізничного, міського електричного, парку пасажирських автобусів), подальший розвиток метрополітену в містах України та конкурентоспроможного автомобілебудування.