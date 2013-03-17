Книги Папи Франциска різко стали бестселерами

Як передає РІА Новости з посиланням на джерела в галузі, протягом тільки перших двох годин після оголошення імені понтифіка користувачі порталу Bajalibros.com купили більше тисячі цифрових книг папи і про нього.

У подальші два дні попит різко зріс і досянув рекордних показників - роботи нового голови Римсько-католицької церкви архієпископа Буенос-айреса Хорхе Бергольо замовляли не тільки в Латинській Америці, але і в США, Європі і навіть у Ватикані, зазначає інтернет-видання Infobae. За його даними, частина цих книг на папері зараз недоступна, і кількість скачувань їх електронних версій продовжує зростати.

Різко зріс інтерес і до паперових книг про понтифіка. Так, наприклад, в книжкових магазинах міста Сальта на півночі країни в середу за кілька годин були розкуплені всі книги папи. Така сама ситуація склалася і в іншому північному місті - Сантьяго-де-Естеро. Аргентинський підрозділ іспанської видавничої групи Ediciones B у вівторок представить перевидання книги ”Єзуїт. Бесіди з кардиналом Хорхе Бергольо”, - але вже під іншою назвою - ”Єзуїт. Історія Франциска, папи з Аргентини”. Книга, авторами якої є Сергио Рубін і Франческа Амброгетті, найближчим часом буде перекладена й іншими мовами.

Попит на книги понтифіка зріс і за кордоном. Так, іспанське католицьке видавництво Publicaciones Claretianas, яке володіє авторськими правами на публікацію ряду робіт понтифіка в Іспанії, повідомила про швидкий вихід в світ книги ”Справжня влада в служінні”, що складається із записок і звернень Бергольо до пастви до його сходження на папский престол, як, наприклад Ediciones Paulinas з провінції Валенсія - повідомили, що оформили у аргентинських видавництв термінове замовлення на книги понтифіка, його фотопортрети і постери з його зображенням ”у зв`язку з попитом”, що ріс, - до теперішнього часу в Іспанії книги Бергольо не публікувалися.

Перу понтифіка належать 11 книг. Перша з них вийшла в 1982 році і називається ”Роздуми для віруючих”. Одна їх його останніх книг, що вийшла в 2012 році, має назву ”Відкритий розум, віруюче серце”.