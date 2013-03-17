Сьогодні нарешті пустили автобуси між Тернополем і Хмельницьким
17:36, 17 березня 2013Суспільство
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Сьогодні автобусне сполучення між Хмельницькою і Тернопільською областями відновлено.
Як повідомили кореспондента УНІАН телефоном у диспетчерській службі центрального автовокзалу, Хмельницький почав приймати автобусні рейси із сусідньої області. Також хмельницькі автобуси відновили пасажирські перевезення до Тернопільської області.
“Автобусні рейси працюють у нормальному режимі”, - сказали диспетчери автовокзалу.
Крім того, безперебійно курсують автобуси на внутрішньообласних маршрутах.
Як повідомляв УНІАН, учора автобусне сполучення Хмельницької і Тернопільської областей було призупинено через складні погодні умови. Не було сполучення й з окремими райцентрами Хмельницької області: Білогір’ям, Полонним, курортом Сатанівом Городоцького району.
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