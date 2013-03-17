Сьогодні нарешті пустили автобуси між Тернополем і Хмельницьким

Як повідомили кореспондента УНІАН телефоном у диспетчерській службі центрального автовокзалу, Хмельницький почав приймати автобусні рейси із сусідньої області. Також хмельницькі автобуси відновили пасажирські перевезення до Тернопільської області.

“Автобусні рейси працюють у нормальному режимі”, - сказали диспетчери автовокзалу.

Крім того, безперебійно курсують автобуси на внутрішньообласних маршрутах.

Як повідомляв УНІАН, учора автобусне сполучення Хмельницької і Тернопільської областей було призупинено через складні погодні умови. Не було сполучення й з окремими райцентрами Хмельницької області: Білогір’ям, Полонним, курортом Сатанівом Городоцького району.