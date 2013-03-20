Київський Центральний автовокзал готують до приватизації
10:02, 20 березня 2013Суспільство
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Фонд держмайна включив «Київпассервіс» до переліку об'єктів, що підлягають підготовці до продажу в 2013 році.
Київпассервіс готуються продати / Фото: tvo.com.ua
Фонд державного майна України включив до переліку об'єктів, що підлягають підготовці до продажу в 2013 році, державне підприємство «Київпассервіс», повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 20 березня ц.р.
Довідка УНІАН. ДП «Київпассервіс» створене згідно із наказом Міністерства транспорту і зв'язку України №54 від 24 лютого 2005 року "Про створення державного підприємства «Київпассервіс» на базі майна автостанційного комплексу Київського обласного автотранспортного управління і є правонаступником частини його майнових прав і обов'язків.
Головним структурним підрозділом підприємства є Центральний автовокзал.
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