У Тернополі ями на дорогах «маркують» гілками і конструкціями з ящиків

Як передає кореспондент УНІАН, на масиві Дружба на вул. Карпенка в глибоких ямах на дорогах з’явилися яскраві пластмасові ящики для продуктів. В найбільш глибоких ямах стоять конструкції з двох ящиків, аби їх було видно здалека. Як виявилося, ящики в ями поставили працівники одного з магазинів, побачивши, що в них застрягають численні водії, які потім не можуть виїхати з пастки без сторонньої допомоги.

В інших ямах на цій же вулиці, які теж заповнені водою, люди почали встромляти гілки з червоною тканиною, аби застерегти водіїв.

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Тим часом спільноти автолюбителів міста у вихідні уже влаштували марш-пробіг протесту проти того, що в місті не ремонтують дороги належним чином. Невдовзі вони планують влаштувати масову акцію з поховання колеса.

«Хоронитимемо колесо з усіма почестями: буде жива музика, вінки, труна та надгробне фото. Наша влада з нами уже 20 років грає у вар’ята, чому і нам один раз не пограти за їхніми правилами», – зазначив під час зустрічі автомобілістів голова Тернопільської обласної організації «Дорожній контроль в Тернополі» Віталій Крутиголова.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах активісти обласної організації «Батьківщина молода» 18 березня почали розфарбовувати ями і вибоїни на дорогах люмінесцентною фарбою, щоб їх було краще видно черкаським водіям.

Молодь також написала фарбою глибину обведених ям в дорожньому покритті та залишила на асфальті кілька лозунгів на кшталт «Мере, врятуйте наші дороги!»