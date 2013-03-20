Ювілейна «Французька весна в Україні» відкриється вогняним шоу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив посол Франції в Україні Ален Ремі.

Як наголосили організатори фестивалю, вулична вистава «Вогні» від компанії La Mashine надасть можливість відвідувачам вечірнього саду відчути чарівну атмосферу полум’я і темряви та по-новому подивитися на старовинний парк, занурений у магію вогняного дійства. Вогняна інсталяція буде супроводжуватися музикою у виконанні українських музикантів. Також організатори обіцяють гостям гаряче вино. Кульмінацією вистави стане велике піротехнічне шоу.

Підкреслюючи, що фестиваль став в Україні вже традиційним, посол Франції зауважив: «Можна твердо сказати - «Французька весна» вже міцно вписана в українській культурний пейзаж».

За словами А.Ремі, «Французька весна» - це також втілення партнерства між Україною і Францією і прагнення разом створювати спільні проекти. «Ми знаємо, що культура – найкращий інструмент партнерства і найкращий засіб замислитися над сучасними викликами», - додав посол.

Організатори підкреслили, що «Французька весна» традиційно проходитиме у шести містах України – Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі та Харкові.

Запрошена зірка десятого фестивалю – всесвітньо відомий драматург Ерік-Еммануель Шмідт, який зустрінеться із своїми шанувальниками у Києві та Львові.

Також у рамках фестивалю традиційно відбудеться Панорама французького кіно: допрем’єрні покази фільмів, цикл фільмів «Шукайте шпигуна», довгі ночі короткого метра тощо. Крім того, глядачі побачать театральні вистави, зможуть відвідати музичні концерти, познайомитися з цікавими експозиціями, серед яких – фотовиставка з архівів французької авіакомпанії Air France «Зірки між небом і землею», де на знімках – відомі у світі обличчя, які були у різні часи пасажирами компанії.

Директор Французького Інституту Ерік Тозатті додав, що програма 10-го фестивалю «Французька весна» завдяки партнерським відносинам з різними організаціями вийшла дуже широкою, насиченою і цікавою.

Так, серед іншого, в рамках фестивалю під егідою Посольства Франції в Україні та за підтримки Культурного центру міста Тулуза Espace Croix Baragnon, арт-центру «Я Галерея», мецената Олександра Каменця буде представлено спільний українсько-французький культурний проект Memoria. Експозиція буде проходити під знаком сторіччя «Чорного квадрату» Казиміра Малевича і стане результатом майже двотижневої мистецької «резиденції художників» у Києві. Виставка робіт майстрів проходитиме з 8 по 22 квітня в арт-центрі «Я Галерея».