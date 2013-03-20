Суд повернув військовим нерухомість вартістю 42 мільйони гривень
20:37, 20 березня 2013Суспільство
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Вищий господарський суд України повернув у державну власність майновий комплекс вартістю 41,6 млн грн.
З підприємця стягнуто заборгованість за оренду в розмірі 3 млн грн
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.
Зокрема, як йдеться в повідомленні, Вищий госпсуд залишив у силі рішення Господарського суду Києва за позовом прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері в інтересах держави в особі Міністерства оборони України.
Вказаним рішенням розірвано договір оренди, витребувано у приватного підприємства орендовані будівлі та споруди загальною площею близько 50 тис. кв м вартістю 41,6 млн грн, які розташовані в містах Київ, Харків, Львів, Запоріжжя, Полтава, Суми та стягнуто заборгованість за оренду в розмірі 3 млн грн.
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