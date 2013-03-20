Суд повернув військовим нерухомість вартістю 42 мільйони гривень

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, Вищий госпсуд залишив у силі рішення Господарського суду Києва за позовом прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері в інтересах держави в особі Міністерства оборони України.

Вказаним рішенням розірвано договір оренди, витребувано у приватного підприємства орендовані будівлі та споруди загальною площею близько 50 тис. кв м вартістю 41,6 млн грн, які розташовані в містах Київ, Харків, Львів, Запоріжжя, Полтава, Суми та стягнуто заборгованість за оренду в розмірі 3 млн грн.