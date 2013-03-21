Антонов почав випробування перших Ан-158, виготовлених для кубинців

Про це повідомили УНІАН у прес-службі авіапідприємства.

Замовником робіт виступила російська лізингова компанія «Іллюшин Фінанс Ко.». Перший політ Ан-158 тривав 2 години 20 хвилин. Програма випробувань передбачає виконання 10 польотів, зокрема 3 пред'явницьких і 3 приймально-здавальних.

«На Кубі вже чекають на ці літаки. За планами авіаперевізника, Ан-158 виконуватиме як внутрішні рейси, так і міжнародні – до Центральної Америки й Канади», - повідомили у ДП «Антонов».

На підприємстві також звернули увагу, що в жовтні-листопаді 2012 р. теоретичну, практичну й тренажерну підготовку пройшли десять співробітників із числа льотного та інженерно-технічного складу кубинської авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН, заступник генерального конструктора ДП «Антонов» Олександр Ківа у вересні 2012 р. заявляв про існуючу домовленість між «Іллюшин Фінанс Ко.» і «Cubana de Aviacion» на поставки трьох літаків Ан-158 і ще трьох таких же літаків на конкурсній основі.

Ан-158 – регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення до 99 пасажирів, створений на базі Ан-148.