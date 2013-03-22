У переході під Майданом на касирку обмінника напали з електрошокером

У Києві у підземному переході на Майдані Незалежності скоєно напад на пункт обміну валют.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався в той момент, коли співробітниця обмінного пункту з ключами в руках намагалася виставити таблицю курсів валют.

Один з нападників кинувся на касира з електрошокером.

Свідок події спробував наздогнати грабіжника, але намарно.

На місце прибула міліція і швидка допомога. У потерпілої - незначна рана на шиї. Вона перебуває в шоковому стані.

За її словами, вона вийшла з приміщення, щоб встановити табличку з курсом валют, тримаючи в руці ключі, а коли повернулася, то побачила на своєму робочому місці трьох чоловіків. Один з них, за її словами, хлюпнув на неї якоюсь рідиною і застосував електрошокер.

Очевидець події, який намагався наздогнати грабіжника, повідомив, що це був чоловік середнього росту, коренастий, у сірій куртці, вік - близько 30 років.