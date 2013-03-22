У Мінекономіки вважають, що спецмита на іномарки стабілізують гривню

Про це він сказав в ефірі програми «Досвід» на телеканалі «Перший Національний».

«До речі, одна з домовленостей, яка була укладена на останній зустрічі з автодилерами та нашими автовиробниками, полягала в тому, що вони повинні залучити в нашу країну стратегічного інвестора, провідного бренда автопрому, який і модельний ряд збільшить, і поліпшить якість автомобілів. І найголовніше, якщо ці автоскладальні заводи будуть входити в якийсь крупний світовий автохолдинг, то ми постійно будемо рости в плані виробництва автомобілів. Це означає, що будуть гарантовані робочі місця», – прогнозує Прасолов.

Крім цього, на його думку, введення спецмита вирівняє платіжний баланс України.

«Ще про один аспект скажу: імпорт автомобілів займає 3-е місце за вартістю після імпорту газу, імпорту нафтопродуктів, це близько 3 млрд дол Тому, якщо ми скоротимо імпорт автомобілів і збільшимо виробництво всередині нашої країни, крім збільшення робочих місць, податків тощо, ми покращимо стан платіжного балансу, і тиск на курс гривні значно зменшиться», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, що раніше Міжвідомча комісія з питань міжнародної торгівлі (МКМТ) опублікувала своє рішення ввести спецмито на нові імпортні машини. Воно складе 6,46% на автомобілі з двигуном від 1 до 1,5 літрів і 12,95% для автомобілів з двигуном від 1,5 до 2,2 літрів. Рішення опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» і набере чинності через 30 днів з дня опублікування.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі констатує, що застосування спецмита позитивно вплине на фінансово-господарський стан національного товаровиробника, дасть йому можливість полегшити процес економічного пристосування до умов конкуренції і призведе до усунення впливу диспропорцій у торгівлі, що виникли внаслідок умов імпорту в Україну автомобільної продукції.