На Київщині водій позашляховика врятував дитину з важкими опіками

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю України в Київській області, снігопад в області, окрім обмеження руху на автошляхах створив жахливі умови для людей, які потребують невідкладної медичної допомоги.

Заручниками стихії стала сімейна пара в Києво-Святошинському районі, що поблизу столиці.

«За жахливого збігу обставин їхня однорічна дитина дістала опіки окропом. Складно навіть уявити, скільки могло минути часу до приїзду ”швидкої” за таких погодних умов. Батьки зателефонували знайомому міліціонеру з проханням про допомогу.

Розуміючи, що патрульний автомобіль ДАІ може загрузнути в снігових наметах, правоохоронець зупинив позашляховик, який проїжджав повз нього. Почувши трагічну новину, водій на ім’я Валерій, не гаючи ані хвилини, помчав за адресою та доставив дитину до лікарні», - йдеться у повідомленні.

«Небайдужість та людяність врятували життя маленької людини», зазначили в міліцейському главку.