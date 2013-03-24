У столиці працюють лопатами 300 військових

У столиці до прибирання снігу задіяні 300 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Як повідомили УНІАН у прес-служба ВВ МВС України, другу добу поспіль особовий склад військових частин внутрішніх військ, дислокованих у Києві, залучається до ліквідації наслідків стихійного лиха, від якого потерпає місто.

300 військовослужбовців задіяні на прибиранні снігу в Печерському, Солом’янському та Подільському районах міста.

Військовослужбовці працюють переважно там, де не зможе маневрувати прибиральна техніка, розчищаючи підходи до лікарень, крамниць, зупинок громадського транспорту, забезпечуючи прохід городян по тротуарах.