ЗМІ: Євросоюз, США і Японія закликали Україну відмовитися від спецмита на авто

На засіданні ради СОТ з торгівлі товарами Євросоюз, США і Японія закликали Україну відмовитися від нових мит у розмірі 6,5-13%. Члени СОТ сумніваються у виправданості введення захисних заходів, вказавши на допущені Україною порушення. Києву запропонований компромісний варіант - публічно провести нове розслідування.

США і Японія підтримали ЄС і зажадали від України відстрочити вступ в силу рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) про введення нових мит щодо імпортних автомобілів або навіть відкликати це рішення, повідомляє Комерсант-Україна.

Така позиція, як випливає з матеріалів СОТ, була висловлена ​​25 березня в Женеві на засіданні ради СОТ з торгівлі товарами. Україну на засіданні критикували двічі: у зв'язку з її заявою на перегляд тарифних позицій і підвищенням мита на імпорт автомобілів.

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"Євросоюз, як і деякі інші члени СОТ, був здивований публікацією рішення України про введення таких заходів. По-перше, розслідування завершилося майже рік тому, з того часу нічого не відбувалося, і логічно було очікувати, що ніяких заходів не буде прийнято. Підвищення мит грунтується на застарілих даних 2008-2010 років. По-друге, ми були здивовані, тому що коли проводилося розслідування, ми висловлювали сумнів у тому, що ці заходи вписувалися в норми СОТ. По-третє, ми не могли провести попередні консультації в рамках угодах про гарантії СОТ, що порушує важливі процедури організації торгівлі", - йдеться в заяві ЄС.

У цій позиції знайшлися прихильники. "Згідно з нормами СОТ, введення мит можливе лише у випадку "непередбаченого розвитку". Збільшення імпорту повинно бути "в недавньому часі несподіваним, різким і значним", а втрати, обумовлені іншими чинниками, "не повинні приписуватися імпорту, що зріс". Японія сумнівається, що ці вимоги були дотримані", - йдеться в заяві японської сторони. Ст. 12 угоди про гарантії зобов'язує члена СОТ повідомляти комісію по митах про початок розслідування, його результати та введення антидемпінгових заходів. Україна інформувала Японію лише про початок розслідування. "Київ не повідомляв про свої кроки, і в світлі цього ми стурбовані невиконанням вимог угоди про гарантії щодо проведення консультацій до введення мита. Це фундаментальні юридичні зобов'язання, яким повинен слідувати кожен член СОТ перед введенням мит", - заявив представник США.