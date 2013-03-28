МВФ розраховує, що за два тижні буде розуміння, що робити з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відповідаючи на запитання агентства під час традиційного брифінгу у Вашингтоні, повідомив голова Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джері Райс.

«Місія перебуває в Києві відучора і веде переговори про нову угоду за програмою stand-by. Поки що рано говорити про якісь деталі. Але ми очікуємо якусь інформацію з цього приводу в найближчі два тижні», - сказав Дж.Райс.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ з 27 березня розпочала роботу в Києві.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі України Ігоря Прасолова, настрій у команди уряду і Національного банку щодо переговорів гарний і Україна вкрай зацікавлена в отриманні коштів від МВФ, а також у рефінансуванні тих кредитів, які вже були одержані по лінії Фонду.

Переговори щойно почалися, і вони пройдуть не тільки в профільних міністерствах, а також за участю перших осіб держави. Крім того, Асоціація українських банків також повідомила про намір провести зустріч з місією МВФ.

Попередня місія працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого 2013 року. За підсумками її роботи Фонд відзначив прогрес у переговорах з українською владою і вважав його достатнім для продовження діалогу. На думку діючого постійного представника МВФ в Україні Макса Альєра, аналіз, що проводиться за підсумками візиту попередньої місії, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема, щодо необхідності вирівнювання цін на газ для населення, ведення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектора економіки.

Україну в 2013 році очікують пікові виплати за зовнішнім боргом на суму близько 9 млрд дол., зокрема близько 6 млрд дол. - за раніше взяті кредити Міжнародного валютного фонду.

У 2011 році Фонд заморозив кредити для України у відповідь на небажання влади проводити економічні реформи і вирішувати фінансові проблеми державного енергохолдингу «Нафтогаз України».

Нагадаємо також, що постійним представником МВФ в Україні з 1 травня стане Жером Ваше, який раніше займався питаннями відновлення економіки Іспанії.