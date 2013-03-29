У Луганську ліквідують райради

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення депутати ухвалили на засіданні чергової сесії у четвер, 28 березня.

Сесія ухвалила рішення з метою вдосконалення управління районами у місті, створення єдиної і централізованої структури і підвищення ефективності реалізації функцій і завдань органів місцевого самоврядування, а також для раціонального використання бюджетно-фінансових ресурсів міста.

«Чинна система управління містом склалася у радянський період, коли вона ґрунтувалася на організаційній ієрархії партійних структур, паралельно з якими існували відповідного рівня ради. Сьогодні у державі відбуваються системні процеси реформування, одним з яких є адміністративна реформа. Її мета – зробити чинну систему управління в державі більш ефективною. І економічні реформи, і реалії сьогоднішнього дня такі, що фінансові ресурси мають бути сконцентровані на пріоритетних напрямках розвитку міста. Ми маємо ефективно витрачати кожну бюджетну гривну. Водночас, маючи дотаційні районні в місті бюджети, райони не впливають на наповнення прибуткової частини міського бюджету», - пояснив рішення депутатів після закінчення сесії під час спілкування з журналістами міський голова Сергій Кравченко.

За його словами, обсяг повноважень, здійснюваних районними у місті радами не порівнянний з об'ємом повноважень Луганської міської ради, - співвідношення 99% до 1%.

«Отже, саме міська рада і міський голова несуть повну відповідальність за всі процеси розвитку міста, за розв’язання проблем територіальної громади», - сказав він.

Неефективність нинішньої структури влади С.Кравченко продемонстрував на прикладі Олександрівська — міста-супутника Луганська, який має 400 тис. грн доходу, а витрати становлять 8 млн грн; при цьому майже 3 млн грн витрачаються на утримання чиновників.

«Підсумовуючи все це, скажу, що необхідність кардинальних змін у системі управління містом назріла давно і сьогоднішнє рішення депутатів, на мій погляд, правильне і своєчасне», - сказав мер Луганська.