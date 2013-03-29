Перехід Польщі на євро підтримують менше третини поляків (опитування)

14:55, 29 березня 2013
Суспільство
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Менше третини громадян Польщі підтримують приєднання держави до зони єдиної європейської валюти, яку поляки зобов'язалися ввести в країні, вступаючи до Європейського Союзу в 2004 році.

Поляки з обережністю ставляться до євро

Як передає кореспондент УНІАН із Варшави, згідно з оприлюдненим сьогодні опитуванням CBOS, кількість поляків, які підтримують заміну польського злотого на євро, зросла за останні півроку на 4% на тлі аналогічного скорочення числа його супротивників.
Проти запровадження євро висловилися 64% опитаних на тлі 29% тих, хто вважає правильним рішення приєднатися до зони євро, яка об'єднує сьогодні 17 із 27 держав Євросоюзу.

Більшість поляків (майже 60% опитаних) виступили проти запровадження в країні єдиної європейської валюти через очікуване зростання цін.

36% опитаних вважають, що встановлений курс обміну євро на злотий буде невигідним, а 21% звернули увагу на те, що після запровадження єдиної валюти Польща втратить можливість вести суверенну монетарну політику.

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Серед позитивних чинників, які згадували поляки, які підтримують запровадження євро, найчастіше звучало - полегшення для туристів (35%), ліквідація курсового ризику (19%), полегшення для підприємців і прискорення економічного зростання (16%) та зростання закордонних інвестицій в економіку Польщі (13%).

Як повідомляв УНІАН, до початку світової фінансової кризи, що вибухнула наприкінці 2008 року, представники польської влади заявляли про намір приєднатися до зони євро в 2012 році, але згодом багато хто заговорив про вигідність збереження національної валюти, яка, за даними експертів, дозволила Польщі уникнути рецесії.

У травні минулого року заступник міністра фінансів Польщі Домінік Радзвілл висловлював думку, що країна навряд чи приєднається до зони євро раніше 2020 року, зазначивши, що більшість формальних критеріїв можуть виконати навіть у 2012 році.

Довідка УНІАН. 38 мільйонна Польща, яка вступила до Євросоюзу в 2004 році, зобов'язана запровадити на своїй території єдину валюту, але підписаний владою договір не визначає дати, коли це має відбутися.

Введена в безготівковий розрахунок із 1999 року, а в готівковий із 2002 року єдина європейська валюта - євро - на сьогодні є другою резервною й другою найбільш торгованою валютою в світі після американського долара.

До єврозони входять Австрія, Бельгія, Кіпр, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Голландія, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Естонія.

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