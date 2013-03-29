У центрі Києва горів паб «Сундук»

У центрі Києва сталася пожежа в пабі "Сундук", який знаходиться на вулиці Михайлівській, 16.

Як повідомили УНІАН у столичному Управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу надійшла сьогодні о 09.08.

Прибувши на місце події, пожежники з’ясували, що у напівпідвальному приміщенні 4-поверхового житлового будинку, де розташовано ПАБ «Сундук», виникло загорання на кухні закладу.

О 09.44 пожежу було ліквідовано.

У момент виникнення пожежі паб не працював, тож травми й опіки ніхто не отримав.

Внаслідок пожежі пошкоджено частину кухні, вентиляцію, перегородку між кухнею та залом, закопчено стіни та стелю.

Причини пожежі та збитки встановлюються.