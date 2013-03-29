У центрі Києва горів паб «Сундук»
15:19, 29 березня 2013Суспільство
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У центрі Києва сталася пожежа в пабі "Сундук", який знаходиться на вулиці Михайлівській, 16.
"Сундук" загорівся вранці
У центрі Києва сталася пожежа в пабі "Сундук", який знаходиться на вулиці Михайлівській, 16.
Як повідомили УНІАН у столичному Управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу надійшла сьогодні о 09.08.
Прибувши на місце події, пожежники з’ясували, що у напівпідвальному приміщенні 4-поверхового житлового будинку, де розташовано ПАБ «Сундук», виникло загорання на кухні закладу.
О 09.44 пожежу було ліквідовано.
У момент виникнення пожежі паб не працював, тож травми й опіки ніхто не отримав.
Внаслідок пожежі пошкоджено частину кухні, вентиляцію, перегородку між кухнею та залом, закопчено стіни та стелю.
Причини пожежі та збитки встановлюються.
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