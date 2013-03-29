У Зіброва вкрали джип - міліція влаштувала «голівудську» гонитву

Інспектори київського управління ДАІ затримали викрадача автомобіля, який належить українському співаку Павлові Зіброву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ ГУМВС України в Києві, позашляховик було викрадено в ніч з 28 на 29 березня.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, на початку доби інспектори ДАІ, які несли службу на Майдані Незалежності, помітили позашляховик Toyota Land Cruiser, що, грубо порушуючи вимоги правил, намагався повернути з Хрещатика ліворуч на вулицю Інститутську. На вимогу про зупинку, подану інспектором жезлом та свистком, водій відреагував збільшенням швидкості.

Інспектори повідомили про це чергового по місту та розпочали переслідування порушника. Водієві «Тойоти» неодноразово по гучномовцю пропонувалося зупинитись, однак він не реагував. Повертаючи з Хрещатика на вулицю Прорізну, водій не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з «Ланосом», але й після цього не зупинився, а продовжив рух по тротуару до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького.

Біля підземного переходу позашляховик зупинився, водій вискочив з авто і пересів у салон таксі. Однак цю машину було заблоковано патрульним автомобілем.

«Здавалось б, пригоди втікача на цьому мали завершитися, але біля таксі раптом з’явилась іномарка з відкритими дверцятами. Втікач спробував було заскочити у більш комфортабельну машину, але один із інспекторів ДАІ встиг схопити його за одяг. Іномарка трохи протягла втікача та інспектора по асфальту, потім руки втікача ослабли і він відпустив дверцята машини. На великій швидкості вона зникла з поля зору правоохоронців, однак вони встигли запам’ятати її номерні знаки», - розповіли в ДАІ.

Затриманого 34-річного втікача було доставлено до Голосіївського райуправління столичної міліції для подальшого з’ясування обставин цієї надзвичайної події. Матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як зазначили в ДАІ, столичні правоохоронці повернули відомому артисту його позашляховик. При цьому господар був здивований візитом правоохоронців, оскільки він навіть не підозрював, що його автомобіль було викрадено.