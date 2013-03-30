54-річний власник ділянки підірвався, викопуючи вербу

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, в селі Розсішки 54-річний чоловік на власній ділянці викорчовував сухі дерева.

Під час викопування однієї з верб стався потужний вибух. На гуркіт збіглися сусіди. Потерпілому, який лежав на землі, люди викликали швидку допомогу. Чоловік, перебуваючи в травматичному шоці, не зміг нічого пояснити.

З роздробленою ногою у тяжкому стані його доставили до лікарні. Проте всі намагання лікарів врятувати чоловікові життя виявилися марними. Від численних тілесних ушкоджень, отриманих від вибуху невідомого предмета, сьогодні ввечері чоловік помер у лікарні.

Розслідуванням нещасного випадку займаються співробітники УМВС у Черкаській області.