Україна прагне вийти на мільйон тонн нафти щомісяця

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час урочистого відкриття Одеського нафтопереробного заводу, який простоював останні два роки, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

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«До кінця року вийдемо до 1 млн тонн на місяць», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні-лютому 2013 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 0,5 млн тонн, що на 63,8% менше показника аналогічного періоду 2012 року. Первинна переробка нафти на вітчизняних НПЗ у лютому 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 63,7%.

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Нагадаємо також, що 29 березня відбулося урочисте відкриття Одеського НПЗ, повномасштабне виробництво на якому почнеться вже через два місяці.