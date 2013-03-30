У Києві встановлять чергових по підземних переходах

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, у КМДА відбулась нарада щодо координації дій з метою запобігання підтоплень підземних переходів, яких у столиці близько 1500.

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Участь у засіданні, окрім представників адміністрації, взяли також керівники районних ШЕУ, на балансі яких перебувають переходи, та переможці інвестиційного конкурсу, між якими були розподілені всі підземні переходи столиці для здійснення торгівлі.

«Згідно з умовами конкурсу, якщо інвестор отримав підземний перехід, де можна поставити торгівельний майданчик, він брав на себе також зобов’язання з утримання тих переходів, де торгівля заборонена. Таким чином були розподілені всі об’єкти. Тож заходи із запобігання затопленню проводитимуться та контролюватимуться в кожному підземному переході», – повідомив директор Департаменту економіки та інвестицій Ігор Довбань.

Він також додав, що сьогодні на інвесторів було покладено завдання закріпити за кожним переходом по дві відповідальні особи та забезпечити підземні переходи помпами в необхідних місцях.

Разом із тим, монтажні бригади розпочали перевірку технічного стану підземних переходів та наявності там стаціонарних насосів.

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Також під час наради було поставлено завдання організувати зворотній зв'язок за допомогою Контактного центру 15-51 чи соціальних мереж з метою оперативного реагування на інформацію киян щодо загроз чи видимих підтоплень підземних переходів.