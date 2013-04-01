Споживання бензину знизилося на 9%

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, споживання дизельного пального в січні-лютому цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 5,7% - до 666,9 тис. тонн.

Споживання бензину в лютому 2013 року порівняно з попереднім місяцем збільшилося до 266,1 тис. тонн з 264,4 тис. тонн, дизельного пального - збільшилося до 335,4 тис. тонн з 331,9 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелінському ДПЗ у січні-лютому цього року скоротилася на 65,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 480,2 млн. тонн.

Україна в січні-лютому 2013 року скоротила виробництво бензину майже в 3 рази порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 171,2 тис. тонн, а дизельного пального - в 2 рази, до 142,5 тис. тонн.

За даними Державної служби статистики, продаж населенню бензинів через мережу автозаправних станцій в Україні в лютому 2013 року скоротився на 0,45% - до 205,3 тис. тонн порівняно з 206,2 тис. тонн у січні.

В Україні діє шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн. тонн нафти на рік.