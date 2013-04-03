Гриневич розповіла, як Азаров оздоровлює дітей у «таборах на асфальті»

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час парламентських слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді.

За її словами, “із 2,8 млн школярів, які відпочивали і оздоровлювалися минулого року - 1,9 млн відпочивали в таборах при школах, так званих “таборах на асфальті”, і таким чином уряд з року в рік наганяє статистику оздоровлення дітей за рахунок літніх пришкільних таборів”.

За її словами, систему оздоровлення дітей із “засобу відновлення здоров’я психічних та фізичних сил дітей фактично перетворено на національну камеру схову”.

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Л.Гриневич зазначила, що майже втричі зменшилася за останні 12 років кількість стаціонарних дитячих оздоровчих закладів - з 1 тис. 460 у 1990 році до 559 у 2012 році.

“Натомість у 15 разів збільшилась кількість таборів з денним перебуванням при школах”, - зазначила Л.Гриневич.

Вона підкреслила, що в бюджеті 2013 року передбачено витрати на оздоровлення та відпочинок дітей на 20% менше, ніж у 2012 році.