Азаров вимагає суворо карати за безпідставні перевірки

Про це він заявив під час засідання Кабінету міністрів, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

За словами прем’єра, за останні роки Україна в плані дерегуляції зробила більше, ніж за попередні десятиліття: спрощено порядок започаткування і закриття бізнесу, на порядки зменшено кількість дозвільних документів, введено ризикоорієнтовану систему державного контролю. Однак система не запрацювала повністю так, як це задумувалося, визнав М.Азаров. Безумовно, кількість перевірок скоротилася, але бізнес і досі вважає їх суттєвою перешкодою, підкреслив він.

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«Я вимагаю, щоб такі «винахідники» перевірок були моментально і принципово покарані. Кожна перевірка без законних підстав – це надзвичайна ситуація. Тільки так це треба сприймати», - наголосив М.Азаров.

При цьому він підкреслив, що взагалі кожна перевірка повинна призначатися виключно на рішення першого керівника контролюючого органу. І саме він буде персонально відповідати за її обґрунтованість і наслідки.

За словами М.Азарова, в першу чергу це стосується Міністерства доходів і зборів.

«Це міністерство повинно бути не генератором перевірок і дріб’язкової «опіки» бізнесу, а генератором взаємної довіри та економічних стимулів для добросовісної роботи бізнесу», - сказав глава уряду.