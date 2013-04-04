В Одесі жорстоко побили головного анархіста України (фото)

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС України в Одеській області.

Згідно з повідомленням, вдень на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в центрі міста - на вулиці Успенській - бійка. На місце виїхала слідчо-оперативна група Портофранківського відділу міліції.

«Також надійшло повідомлення лікаря швидкої допомоги про те, що в лікарню доставлено чоловіка 1972 року народження з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, збиті рани лобної частини голови, садна на обличчі», - повідомили в управлінні.

Як пояснив журналістам В. Чорний, біля офісу на Успенській на нього напав невідомий, який завдав йому удари по голові відрізком металевої труби. Він підкреслив, що спроби пограбувати його не було, медики констатували перелом кісток черепа в 5 місцях. За фактом події порушено кримінальне виробництво за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості).