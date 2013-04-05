У Запоріжжі відкрили унікальну для України діагностичну лабораторію

Комплект наявного в «Глобал діагностик» обладнання, зібраного в одній лабораторії, представлений в Україні вперше. Тут проводять більше 600 лабораторних досліджень.

Сучасна лабораторія також має в своєму розпорядженні парк спеціалізованих автомобілів, обладнаних для транспортування біоматеріалів в умовах необхідного температурного режиму. Результати проведених досліджень відправляють електронною поштою.

У день відкриття лабораторії «Глобал діагностик» її відвідали голова облдержадміністрації Олександр Пеклушенко, міський голова Олександр Сін, керівники міського та обласного управлінь охорони здоров'я.

- Для цієї лабораторії характерні такі слова, як «нове», «унікальне», «тільки у нас», - прокоментував свої враження після знайомства з можливостями діагностичного центру голова обласної державної адміністрації Олександр Пеклушенко. - Пам'ятаю, коли ми тільки обговорювали таку ініціативу з авторами проекту, здавалося, що реалізувати цей план нереально. Але, це сталося, і сьогодні - це справжнє свято для всієї медичної галузі нашого регіону.

У лабораторії проводяться різноманітні діагностичні дослідження, в тому числі на такі захворювання, як гепатит «С», цукровий діабет і його приховані форми, аутоімунні захворювання і т.д. Лабораторія має можливість виробляти до 1000 тестів щохвилини. До 30 відсотків лабораторних досліджень не проводять більше ніде в Україні.

Пункти по забору біоматеріалу вже відкриті в 27 медичних установах міста, найближчим часом керівництво «Глобал діагностик» планує відкрити подібні пункти по всьому регіону.