Головлікарю біля дверей квартири влаштували «темну»

Інформацію про те, що стосовно головного лікаря Бердянської міськлікарні Юрій Кісси (який раніше протягом кількох років обіймав посаду керівника міськвідділу охорони здоров'я – УНІАН) скоєно злочин, сьогодні, 5 квітня, УНІАН підтвердив прес-офіцер Бердянського міськвідділу міліції Юрій Горецький.

«Дійсно, надійшла заява про те, що 3 квітня невідомий у під'їзді будинку, де проживає потерпілий, ударив його по обличчю, чим заподіяв тілесні ушкодження, кваліфіковані як легкі тілесні ушкодження», - повідомив І.Горецький.

За його словами, подія внесена до ЄРДР з кваліфікацією за ст. 125 Кримінального кодексу України - «умисне тілесне ушкодження».

І.Горецький також відзначив, що з’ясувати мотиви події і особу зловмисника поки не вдалося.