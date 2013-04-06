У Сумах комунальники обдерли державу на 6 мільйонів гривень

Як повідомила УНІАН співробітник штабу управління податкової міліції ДПС України в Сумській області Наталія Шаповал, місцеве підприємство комунальної власності, що надає послуги населенню та має постійний приплив коштів у вигляді розрахунків за виконані роботи та послуги, за наслідками фінансово-господарської діяльності у 2012 році заявило про свою збитковість. Щоб розібратися у причинах такого стану справ, працівники податкової міліції провели поглиблений оперативно-економічний аналіз операцій, що проводились комунальниками за останні 2 роки. Висновки оперативників щодо використання на підприємстві схем ухилення від оподаткування підтвердились у ході подальшої документальної перевірки.

Зокрема, податківці встановили, що посадові особи комунального підприємства впродовж 2011 - 2012 років з метою формування незаконного податкового кредиту та штучного завищення валових витрат укладали договори підряду та субпідряду з підконтрольними їм суб’єктами господарювання. При цьому підрядники не мали у штаті кваліфікованих кадрів, які б виконували вказані ремонтно-будівельні роботи, а лише управлінський персонал. Всі заявки від населення на проведення робіт, які надходили до сервісних центрів комунального підприємства, одразу переадресовувалися безпосередньо підконтрольним приватним підприємцям, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування. Серед засновників підконтрольних комерційних структур виявились особи, раніше судимі за скоєння економічних злочинів.

Тож у ході перевірки встановлено факти перерахування коштів на рахунки сумнівних суб’єктів господарювання за роботи та послуги, які фактично ними не виконувались. При цьому для розрахунків за тіньовими схемами використовувались кошти сумської громади.

«Злочинні дії службових осіб призвели до ненадходження до бюджету 5,7 млн грн податків до бюджету: 2,5 млн грн податку на додану вартість та 3,2 млн грн податку на прибуток», - повідомила Н. Шаповал.

За фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами комунального підприємства слідчі податкової міліції розпочали кримінальне провадження.