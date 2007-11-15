У Донецькій області вбили капітана міліції
14:55, 15 листопада 2007Суспільство
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Обставини розслідуються
Як повідомили УНІАН у Центрі з питань зв`язків з громадськістю лінійного управління міліції на Донецькій залізниці, 14 листопада в Ясиноватському районі області з ознаками насильницької смерті знайдено тіло капітана міліції 36-річного Олександра ПАПАЗОВА. Він служив у лінійному управлінні на Донецькій залізниці УМВС України на транспорті на посаді старшого інспектора відділу роботи з персоналом.
У лінійному управлінні уточнили, що в даний час розслідуються обставини загибелі співробітника.
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