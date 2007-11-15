У Донецькій області вбили капітана міліції

Як повідомили УНІАН у Центрі з питань зв`язків з громадськістю лінійного управління міліції на Донецькій залізниці, 14 листопада в Ясиноватському районі області з ознаками насильницької смерті знайдено тіло капітана міліції 36-річного Олександра ПАПАЗОВА. Він служив у лінійному управлінні на Донецькій залізниці УМВС України на транспорті на посаді старшого інспектора відділу роботи з персоналом.

У лінійному управлінні уточнили, що в даний час розслідуються обставини загибелі співробітника.