Янукович підписав указ про відзначення Дня незалежності України

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, згідно з документом, уряд зобов’язаний утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення цього свята.

Співголовами Організаційного комітету визначені прем’єр-міністр України та глава Адміністрації Президента України.

Кабінету міністрів поставлено завдання розробити та затвердити у двомісячний строк план заходів з підготовки та відзначення 22-ї річниці незалежності України.

Відповідно до указу, план заходів повинен передбачати проведення урочистостей з нагоди Дня державного прапора України 23 серпня 2013 року та урочистостей з нагоди 22-ї річниці незалежності України по всій державі за участю представників органів державної влади та громадськості.

Окрема увага у документі приділяється культурно-мистецьким заходам, присвяченим 22-й річниці незалежності України, зокрема, проведенню тематичних наукових конференцій та круглих столів, виставок архівних документів і фотоматеріалів, змагань, показу на загальнонаціональних і регіональних каналах телебачення документальних і художніх фільмів, присвячених історії українського державотворення.

Також своїм указом Президент доручив забезпечити проведення 24 серпня на честь 22-ї річниці незалежності України святкових феєрверків у Києві, Керчі, Одесі, Севастополі, містах республіканського (у Криму), обласного значення.

Міністерство закордонних справ повинне забезпечити організацію закордонними дипломатичними установами України заходів з відзначення цього свята.