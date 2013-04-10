Янукович ініціює допуск на територію України іноземних військових (список)

Відповідний проект закону щодо схвалення рішення глави держави про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2013 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях (№2757) зареєстрований у Верховній Раді 8 квітня.

Своїм указом В.Янукович на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України та відповідно до закону "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України" постановляє допустити у 2013 році на територію України з метою участі у спільних із підрозділами ЗСУ військових навчаннях у рамках військового співробітництва підрозділи збройних сил:

Республіки Білорусь (до 100 військовослужбовців, до 7 літаків) строком до 2 діб у квітні – листопаді в рамках українсько-білоруського навчання із залученням чергових сил з протиповітряної оборони;

Російської Федерації (до 100 військовослужбовців, до 7 літаків) строком до 2 діб у квітні – листопаді в рамках українсько-російського навчання із залученням чергових сил з протиповітряної оборони;

Російської Федерації (до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 9 кораблів, до 3 літаків, до 3 вертольотів, 1 підводний човен, до 30 одиниць колісної техніки) строком до 7 діб у травні – червні в рамках українсько-російського навчання "Фарватер Миру – 2013".

Сполучених Штатів Америки, інших держав-членів НАТО та держав-учасниць Програми "Партнерство заради миру" (до 1500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 9 кораблів, до 2 підводних човнів, до 12 літаків та вертольотів, до 50 одиниць колісної техніки) строком до 20 діб у червні – липні в рамках українсько-американського навчання "Сі Бриз – 2013";

США, інших держав-членів НАТО та держав-учасниць Програми "Партнерство заради миру" (до 1000 військовослужбовців з озброєнням та військовою технікою, до 5 літаків, до 10 вертольотів) строком до 20 діб у липні – вересні в рамках українсько-американського навчання "Репід Трайдент – 2013";

Канади, Литовської Республіки та Республіки Польща (до 400 військовослужбовців з озброєнням та військовою технікою) строком до 20 діб у серпні – вересні в рамках багатонаціонального навчання "Кленова Арка – 2013".

Своїм указом В.Янукович покладає на міністра оборони України відповідальність за підготовку і проведення у 2013 році на території України багатонаціональних військових навчань.

Крім того, Президент доручає Кабінету міністрів забезпечити своєчасний допуск і виведення з території України підрозділів збройних сил інших держав, а також безпеку громадян України та інших держав під час проведення військових навчань.

Закон набуває чинності з дня його опублікування.